Прокуратура начала проверку действий директора дельфинария «Flipper», который выпустил в море 4 афалин

Прокуратура проводит проверку информации о дельфинах, выпущенных в море директором дельфинария в Севастополе.

«В настоящее время установлено, что животные, включенные в Красную книгу Российской Федерации, были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария «Flipper» и директором ООО «Биологическая станция». По первоначальной информации морские млекопитающие, 2 самца и 2 самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО «Биологическая станция». Согласно пояснениям его директора, они принадлежат ему с 2012 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Сейчас идет поиск дельфинов в акватории. Судно со специалистами вышло в море сегодня, 3 ноября, около 07.30.

По итогам всех проверочных мероприятий будет дана оценка действиям директора с точки зрения наличия в них состава преступления, предусмотренного за жестокое обращение с животными и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Также уточняется, что ранее природоохранной прокуратурой уже проводилась проверка законности деятельности данного дельфинария. Выявлены нарушения, касающиеся отсутствия необходимых сопроводительных документов на корма для животных. Тогда нарушения были устранены.

Ольга Сурикова