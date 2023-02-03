Погода в Севастополе на выходных

Сегодня ночью небольшой дождь, днем дождь со снегом.
Ветер южный, с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +4…+6°.
В субботу ночью небольшие осадки (дождь со снегом), днем небольшой дождь.
Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +4…+6°.
В воскресенье, 5 февраля, облачно с прояснениями.
Ночью дождь со снегом, днем небольшой снег.
Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1…+3°.
На дорогах гололедица.
Фото: Sofiia Bondarenko