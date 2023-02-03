Погода в Севастополе на выходных

Погода
03-02-2023
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Сегодня ночью небольшой дождь, днем дождь со снегом.

Ветер южный, с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +4…+6°.

В субботу ночью небольшие осадки (дождь со снегом), днем небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +4…+6°.

В воскресенье, 5 февраля, облачно с прояснениями.

Ночью дождь со снегом, днем небольшой снег.

Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1…+3°.

На дорогах гололедица.

Фото: Sofiia Bondarenko

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