Оштрафован директор севастопольского дельфинария, который выпустил афалин в открытое море

В Севастополе по материалам прокурорской проверки оштрафован директор дельфинария «Flipper», который выпустил в море дельфинов, не приспособленных к жизни в природной среде.

Как уже сообщалось, очевидцы засняли, как директор выпускает млекопитающих в море. После этого началась проверка прокуратуры.

При этом владельцем млекопитающих нарушены условия лицензии (специального разрешения), выданной Россельхознадзором для осуществления деятельности дельфинария. Кроме того, на момент прокурорской проверки в дельфинарии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма.

Природоохранной прокуратурой в отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных), ч. 3 и ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением и грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением).

Материалы дел рассмотрены Арбитражным судом г. Севастополя и Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора. Виновное лицо оштрафовано на общую сумму свыше 250 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура Гагаринского района осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела по факту выпуска афалин в море по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которое находится в производстве следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району.

Местонахождение животных к настоящему времени не установлено.

Ольга Сурикова