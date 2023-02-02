В Севастополе обнаружен мертвый дельфин в прибрежной зоне парка Победы

В Севастополе полиция проводит проверку по факту обнаружения мертвого дельфина -афалина в районе прибрежной зоны парка Победы.

О находке сообщил местный житель, передает пресс-служба городского УМВД.

На место происшествия направилась следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора для установления обстоятельств гибели дельфина, а также относится ли данное животное к афалинам, которые ранее были выброшены из дельфинария «Flipper».

Сотрудники полиции в настоящее время проводят следственные действия на месте происшествия.

Напомним, директор дельфинария «Flipper» выпустил в море в парке Победы 4 афалин. Он был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Ольга Сурикова