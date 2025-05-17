Атмосфера Всероссийской акции «Ночь музеев» в Мемориальном комплексе «Малахов курган»

Сегодня здесь работали интерактивные площадки, погружающие зрителей в эпоху Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн и специальной военной операции.
Программа акции включала в себя показательные выступления служебных собак, концертные программы, организованные Культурным комплексом «Корабел», ансамблем «Подворье», участниками волонтерского движения «Патриоты России» Республики Крым и эстрадно-духовой оркестр центра народного творчества.
Театр юного зрителя представил постановку спектакля «Вкус медной проволоки».
Каждый час проходили бесплатные экскурсии «История одного экспоната», рассказывающие о коллекции музея.
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