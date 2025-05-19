Новые выбросы мазута в Краснодарском крае

На береговой линии Краснодарского края были обнаружены мелкие выбросы мазута на одном участке береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской

Об этом 18 мая сообщил оперативный штаб региона.

Выбросы оперативно ликвидировали. На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, продолжается деликатная очистка пляжа, отметили в оперштабе.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующий день был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: Оперативный штаб—Краснодарский край

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