В Севастополе водитель снес забор на Истомина

Очевидцы уверяют, что обошлось без жертв

В Севастополе в субботу, 30 января, водитель вылетел с дороги и снес пешеходное ограждение. Севастопольцы пишут, что аварии можно было избежать.

Фотографии ДТП выложили очевидцы в группе «Черный список Севастополя» социальной сети ВКонтакте. Авария произошла на пешеходном переходе на Истомина, возле школы №19. Стоящая рядом парковка с самокатами чудом не пострадал.

Автор поста возмутился: «Ремонт дороги окончен, а лежачие полицейские на место не установлены, а ведь без них там никак нельзя, поскольку это все возле школы №19 и детского сада №49. Власти, начните реагировать или вы ждёте пострадавших».

В комментариях участники группы написали, что водителя увезли на освидетельствование, а машину эвакуировали сотрудники ДПС.

Напомним, в Севастополе недавно иномарка протаранила дорожное ограждение и практически влетела в здание ресторана «Перцона», который находится возле бухты Омега.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова