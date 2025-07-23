Насильника в Севастополе начали искать после сообщений в СМИ

Руководитель Следственного комитета по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что задержание подозреваемого в серии изнасилований в Севастополе стало возможным благодаря информации в СМИ. Женщины, пострадавшие от его действий, обратились в Следком уже после того, как злоумышленник был задержан.

«Мы получили информацию, в том числе из средств массовой информации. Начали работать — человек был задержан. Две жертвы обратились к нам позже, уже после задержания», — рассказал Терентьев.

Он подчеркнул, что преступления такого рода часто остаются скрытыми: не все жертвы готовы сразу говорить о случившемся. Сейчас Следственный комитет продолжает работу по установлению других возможных эпизодов и пострадавших.

Напомним, 17 июля в Севастополе задержали мужчину, который изнасиловал двух женщин в Гагаринском районе. Как уже сообщалось, преступления им были совершены на пр. Октябрьской Революции около 4:30 10 июля и около часа ночи 11 июля 2025 года. Потерпевшими в обоих случаях стали женщины, которых обвиняемый случайно встретил на улице.

Дмитрий Островский

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