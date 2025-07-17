Насильник, напавший на женщин в Гагаринском районе, заключен под стражу

В Севастополе задержали мужчину, который изнасиловал двух женщин в Гагаринском районе.

Как уже сообщалось, преступления им были совершены на пр. Октябрьской Революции около 4:30 10 июля и около часа ночи 11 июля 2025 года. Потерпевшими в обоих случаях стали женщины, которых обвиняемый случайно встретил на улице.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении двух половых преступлений на территории Гагаринского района Севастополя.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя