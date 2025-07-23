Mash: Пограничники начали проверять мужчин по базе воинского учёта

Пограничная служба получила доступ к реестру воинского учёта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники.

По данным канала, теперь при попытке выезда за границу российских мужчин будут проверять на наличие повесток. Если в системе будет информация о неисполненной повестке, человека могут задержать на границе и сопроводить в отдельное помещение для беседы под запись. Там ему вручат уведомление с разъяснением последствий неявки в военкомат — вплоть до уголовной ответственности.

Mash уточняет, что военкоматы начали централизованно вносить сведения о повестках — направленных как по почте, так и через портал «Госуслуги» — в единую электронную базу. Теперь доступ к ней есть у пограничников. «Если повестка была — на границе ждет от ворот поворот», — пишет канал.

Напомним, в ноябре прошлого года в России заработал реестр электронных повесток. Тогда же начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета.



Дмитрий Островский

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