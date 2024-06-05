Надземные переходы над Камышовым шоссе обещают открыть в ближайший месяц

На просьбы севастопольцев отключить на Камышовом шоссе светофоры, замедляющие движение автомобилей, и.о. заместителя губернатора Павел Иено рассказал, что в течение месяца на этой автомагистрали, а также в районе Ялтинского кольца будут официально открыты надземные переходы, пишет ForPost.

«По всем четырем объектам работы закончены. Сейчас мы находимся в процессе передачи данных объектов его будущему балансодержателю. Я думаю, что мы в течение месяца все эти вопросы урегулируем и четыре надземных перехода начнут работать в полную меру. После ввода их в эксплуатацию светофорные объекты на Камышовом шоссе будут демонтированы, а скоростные ограничения сняты», — отметил он.

Объекты будут переданы в эксплуатацию и обслуживание ГБУ «Севастопольский автодор».

Изначально работы планировалось завершить до конца 2023 года.

Напомним, ране сообщалось, что строительство «Ялтинского кольца» шло с учетом необходимости открытия там надземного пешеходного перехода.

А три надземных пешеходных перехода над Камышовым шоссе будут оборудованы двумя лифтами для маломобильных групп населения, также обещают установить видеонаблюдение.

Ольга Сурикова

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