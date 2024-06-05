В Севастополе в ДТП с мотоциклистом на улице Жидилова погиб подросток

В Севастополе сегодня в ДТП погиб ребенок. Подросток сидел на пассажирском сидении мотоцикла, которым управлял также несовершеннолетний.

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По предварительным данным Госавтоинспекции Севастополя, ДТП произошло в 9:35 в районе дома 59 на улице Генерала Жидилова. 14-летний водитель, управляя мотоциклом Kayo, выехал на встречку, где столкнулся с учебным автомобилем Ford, за рулем сидела девушка, проходящая обучение вождению с инструктором.

В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался 15-летний пассажир мотоцикла, сообщила пресс-служба полиции Севастополя.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель мотоцикла и девушка-будущий водитель.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, совсем недавно в ДТП в Севастополе погиб 15-летний пассажир мотоцикла.

Ольга Сурикова

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