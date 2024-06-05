В Крыму пожарный потушил загоревшуюся после ДТП машину, возвращаясь с работы

Происшествия
05-06-2024
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В Крыму пожарному удалось оперативно потушить загоревшийся после столкновения автомобиль.

Инцидент произошел 29 мая в пгт Гвардейское, Симферопольского района. На пересечении улиц Карла Макса и Гагарина столкнулись два автомобиля, один из которых сразу загорелся.

 

Авария произошла на глазах у начальника группы спасательной отделения спасательных работ аварийно-спасательной части Специализированного отряда Максима Карпука. Он достал огнетушитель и потушил возгорание в моторном отсеке автомобиля. Также оперативно был отключен аккумулятор и газобаллонное оборудование, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Напомним, в Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» загорелся автовоз. Здесь все-таки сгорели два автомобиля и кабина грузовика.

Ольга Сурикова

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