В Крыму пожарный потушил загоревшуюся после ДТП машину, возвращаясь с работы

В Крыму пожарному удалось оперативно потушить загоревшийся после столкновения автомобиль.
Инцидент произошел 29 мая в пгт Гвардейское, Симферопольского района. На пересечении улиц Карла Макса и Гагарина столкнулись два автомобиля, один из которых сразу загорелся.
Авария произошла на глазах у начальника группы спасательной отделения спасательных работ аварийно-спасательной части Специализированного отряда Максима Карпука. Он достал огнетушитель и потушил возгорание в моторном отсеке автомобиля. Также оперативно был отключен аккумулятор и газобаллонное оборудование, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Напомним, в Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» загорелся автовоз. Здесь все-таки сгорели два автомобиля и кабина грузовика.
Ольга Сурикова