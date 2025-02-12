На улицах Шмидта и Демидова укладывают бетон

На улицах Шмидта и Демидова приступили к укладке бетона. После завершения работ, с 17 февраля, эти две улицы станут объездными путями для личного автотранспорта и автобусов малого класса на время ремонта участка улицы Адмирала Октябрьского.

Бетон укладывается на основание из щебня или щебеночно-песчаной смеси. Временное дорожное покрытие в будущем станет «подушкой» для исторической брусчатки. Толщина бетона в 30 см позволит избежать проседаний брусчатки после ее возвращения на место, сообщил исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Отметим, что брусчатку с улиц Шмидта и Демидова вернут на место после завершения всех ремонтных работ. Сейчас она хранится на площадке Севавтодора.

Напомним, схемы движения общественного транспорта в объезд улицы Адмирала Октябрьского были доработаны с учетом пожеланий горожан.

Евгения Павлова

Фото: telegram-канал Павла Иено