Где в Севастополе не будет света 13 февраля

️Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



🛎с 11:00 до 14:00

г. Балаклава

ул. Благодатная, 19,2-20(чет),1-А/1,23-Б,1-Б,1-А,1-Д,1-17(нечет),240,455;

ул. Мускатная, 6/2,4-А,14/2,4-24(чет),16-А,108,5/1,1-А,9-А,9-Б,23/2,5-29(нечет),565;

пер. Благодатный, 23-Б,23-А,23-В,25-29(нечет),1445;

ул. Композиторская, 1-Б,1-А,1.



🛎с 11:00 до 14:00

с. Орлиное

ул. Урожайная, 16-А,4-А,4-16(чет),26,28,34,38-72,17-А,1-75(нечет),41,43,1469;

ул. Счастливая, 54-А,2,6-12(чет),24,36,38,42,44,48,9-А,1,3,7,1389;

ул. Интернациональная, 56-А,16-60(чет),6,19-А,19-43(нечет),823,1371;

переулок Ровный, 2,4,3,5;

КСП «Красный Октябрь», 52,110,494,1406;

ул. Родниковская, 6-В-1.



🛎с 09:00 до 16:00

с. Широкое

ул. Клюшкина, кад.592,32,46-52(чет),56-60(чет),66,68,9,кад.595,9-А,37-А, 9, 33-37(нечет), 49/10;

ул. Булгакова, 113-А,45,89,91,99,103-109(нечет),119.



🛎с 11:00 до 13:00

п. Любимовка

ул. Летчика Денисова, 27,29,35,39;

ул. 2-я линия, 106/147, 106/142, 106/285-А, 106/, 39/9, 39-5, 106/253, 106/311-А, 10, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1;

ул. Ленина, 2;

ул. 1-я линия, 36,770,922,35,37,47;

ул. Федоровская, 430,442,680,439,441,445,659;

проезд Федоровский, 402.



🛎с 13:00 до 15:00

п. Кача

ул. Кожедуба, 2/5,2/6,2/8,8-А,2/10,2/4,2/3,2,1/6,1/7,1/9,1/8,1/3,1/2,1/9-А;

ул. Сафонова, 1-Б,1;

Качинское шоссе, 101,102,106-110(чет),114,107,111,113;

ул. Маршала Колдунова, 16,31;

ул. Братьев Глинки, 6, 8, 12, 24, 28-32(чет), 36, 42, 74, 78, 80, 82, 96, 1-А, 1, 3, 17, 19, 27, 41, 49, 53, 59, 9;

ул. Якова Смушкевича, 15;

ул. Арцеулова, 6,14,30,38,44,58,66,72,76,78,1,3,19,27-37(нечет),55,59,67,65;

ул. Рыжова, 63-А.

В связи с производством ремонтных работ будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



🛎с 08:00 до 18:00



Юхарина балка: ТСН СНТ «Ритм», СНТ «Янтарь»;

ул. Профессора Кофмана 13;

ул. Врача Губарева 15;

бульвар Гераклейский 24,26,6-а,20,30,28,14-а,2-а,8-а,14/1,14,32,30-а,16-а,30-б;

проезд Сиреневый 2,6,14-18(чет), 1-11(нечет);

ул. Босфорская 26-а,30-а,34-а,2-6(чет),10-16(чет),20-34(чет),25-а,1-21(нечет), 27-31(нечет),37-47(нечет), кад.2429;

ул. Сосновая 5-8,11-13(нечет),19,21,25,29-47(нечет),кад.822;

проезд Святославский 4-8(чет),1,5;

ул. Фиолентовское шоссе 6, 3,7,11-15(нечет),21;

ул. Киммерийская 6-10(чет), 3-а,1-5(нечет),9;

ул. Георгиевская 7,9,15;

проезд Страбонов 4,6, 3;

ул. Славянская 1-а/1,1-а/2,1-а/3,1,127, кад.1775;

ул. Романтиков 2-22(чет), 1-15(нечет), кад.2247;

ул. Липранди 2-4(чет), 5-11(нечет),15-23(нечет);

ул. Рыбальченко 2-12(чет);

ул. Марсовая 2-18(чет),1-13(нечет),17-21(нечет),25, кад.2032;

проезд Вербеновый 2-30(чет),34-36(чет),1-15(нечет),23;

проезд Лавандовый 2-14(чет), 1-9(нечет),15-19(нечет);

ул. Бертье-Делагарда 2,4,10, 3-а/2,9-а/2,9;

ул. Аллея Астапова 28-а,4-32(чет),36-40(чет),1-35(нечет);

пер. Хризантем 2-6(чет), 3-5(нечет);

ул. Славянская 50-б, 22,26-28(чет),38-50(чет), 3-39(нечет), кад.2463;

ул. Рыбальченко 14-18(чет);

проезд Розовый 1-а,7-а/2,1-13(нечет);

бульвар Парижский 2, 14-16(чет), 9-11(нечет),15;

ул. Генуэзкая 2-42(чет),46-50(чет), кад.664, 3-19(нечет);

ул. Сарматская 6-14(чет),18-22(чет),26, 11,15-27(нечет),43;

ул. Олимпийская 4-24(чет), 1-а,1-б,1-в,1-21(нечет);

ул. Скифская 1-9(нечет),13-21(нечет),31,37;

ул. Митридатская 4-12(чет), 1-9(нечет);

пер. Зеленый 1,3,8,10;

ул. Византийская 4-8(чет),12,14,22-26(чет),1,3,7,11,15-19(нечет),23;

ул. Океанская 2/1,1-а,1-б,1-в,15-а,3-9(нечет),13,15,19,21,25;

ул. Штилевая 4/2,2,10,14/1,16,20;

ул. Ольгинская 4-8(чет);

ул. Камышовое шоссе 30-34(чет).