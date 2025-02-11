Изменились схемы движения общественного транспорта в объезд ул. Адмирала Октябрьского

Изменены и дополнены схемы движения общественного транспорта на период закрытия улицы Адмирала Октябрьского. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Изменения коснулись маршрутов:

— автобусный маршрут №2 «Кальфа — Бухта Стрелецкая»;

— автобусный маршрут №4 «улица Адмирала Макарова — Камышовая бухта»;

— автобусный маршрут №30 «улица Адмирала Фадеева — площадь Нахимова»;

— автобусный маршрут №77 «Маяк-2 — площадь Нахимова;

— автобусный маршрут №85 «5-й км Балаклавского шоссе — улица Александра Маринеско»;

— автобусный маршрут №95 «Казачья бухта — Центральный рынок».

Дополнительно проработаны пересадочные связки:

— автобусный маршрут №31 «Красная горка— площадь Восставших» и автобусный маршрут №113 «площадь Восставших — площадь Нахимова (через Капитанскую и Советскую)»;

— автобусный маршрут №10 «Центральный рынок — ЖК «Омега-Сити» и автобусный маршрут №84 «улица Горпищенко — улица Шевченко».

Также продлена схема движения автобусного маршрута №5 и изменена схема движения троллейбусного маршрута №10:

— автобусный маршрут №5 «улица Маринеско — улица Токарева (с заездом на Фиолентовское кольцо)» будет продлен по Гидрографической и Льва Толстого до остановки «ГУП Севэлектроавтотранс» для обеспечения пересадки на троллейбусный маршрут №10 «бухта Камышовая — Депо 1 — центральное кольцо города»;

— троллейбусный маршрут №10 «бухта Камышовая — Депо 1 — Центральное кольцо города»: будет изменена схема движения через улицы Руднева и Льва Толстого.

Дорожное движение на Адмирала Октябрьского будет перекрыто в ночь с 17 на 18 февраля. Основными объездными путями для автомобилистов на период капремонта подпорной стены будут улицы Шмидта и Демидова.

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