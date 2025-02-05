Брусчатку с улиц Шмидта и Демидова вернут на место в первоначальном виде

Судя по реакциям в соцсетях, многие севастопольцы не верят, что брусчатка, которую сейчас снимают с улиц Шмидта и Демидова, вернётся на место в том виде, в каком была там изначально. На эти сомнения и.о. замгубернатора Севастополя Павле Иено ответил, что после окончания ремонта подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского брусчатка точно вернётся на место.

Это объект культурного наследия, и поэтому мы обязаны его сохранить и вернуть в первоначальном виде. Поэтому принято решение достаточно бережно демонтировать эту брусчатку, её отсортировать, обработать и дальше восстановить на данной улице в том первоначальном виде, в котором она была, – сообщил Иено.

После того, как брусчатку отберут и обработают гидрофобными материалами, её отправят на хранение на площадку севастопольского автодора. Если понадобится дополнительная брусчатка – её закупят. При необходимости будут переложены инженерные сети.

Напомним, движение по ул. Адмирала Октябрьского будет закрыто 17 февраля. Для пешеходов, автомобилистов и общественного транспорта разработаны схемы обхода и объезда.