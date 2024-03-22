На ремонт томографа в больнице Даши Севастопольской выделили 3,5 млн рублей

Правительство Севастополя перераспределило деньги бюджета и выделило 3,5 млн рублей на ремонт томографа в больнице имени Даши Севастопольской.

Стоит отметить, что новый прибор для магнитно-резонансной томографии установили летом 2022 года. В том же году выяснилось, что в больнице был построен модуль по определенную модель томографа, но из-за санкций закупили другой аппарат. Построенный модуль не подходил под новое оборудование и его необходимо было перестраивать.

Также в рамках перераспределения средств бюджета городские власти выделили 4,4 млн рублей на ремонт приточно-вытяжной вентиляции в инфекционной больнице. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это позволит получить лицензию на больничный корпус.

Напомним, в декабре 2022 года прокуратура Севастополя утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора Департамента здравоохранения Юрия Восканяна. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. При Восканяне в 2015 году депздрав заключил контракт на поставку томографа в течение 12 дней.