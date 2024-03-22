Песков: Россия находится в состоянии войны

«Все начиналось как спецоперация, но участие Запада превратило это в войну», — сказал пресс-секретарь президента РФ «Аргументам и фактам».

По словам Пескова, Россия продолжит действовать таким образом, чтобы «военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории».

Говоря о четырех новых субъектах Российской Федерации представитель Кремля, заявил, что сейчас «главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом».

«Россия не может допустить существование у границы государства, задокументировавшего намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым», — добавил Песков.