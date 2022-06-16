В Севастополе должен заработать еще один МРТ в горбольнице имени Даши Севастопольской

Может смениться ее статус

В Севастополе в середине лета планируется завершить ремонтные работы в отделении больницы №3 по улице Надеждинцев и запустить там новый компьютерный томограф. Об этом в ходе заседания правительства 15 июля заявил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

«В 2022 году был закуплен компьютерный томограф, который будет установлен в горбольнице №3 им Даши Севастопольской по адресу Надеждинцев, 15. Там заканчивается возведение модуля, он почти готов. Аппарат уже закуплен, ждем поставки в модуль», — отметил Гапицонов.

На уточняющий вопрос губернатора Михаила Развожаева о сроках завершения ремонта в самой больнице имени Даши Севастопольской, глава капстроя отметил, что ввод в эксплуатацию планируется на июль.

Губернатор названный срок прокомментировал с сарказмом: «Ну понятно, сентябрь значит».

Он добавил, что юридический статус этой больницы может измениться — предстоит решить вопрос, останется ли она филиалом горбольницы №2.

Напомним, в Севастополе после ремонта длиною почти в два года открыт роддом №2.

Ольга Сурикова