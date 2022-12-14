Бывший директор депздрава Севастополя пойдет под суд за сломанный томограф

Прокуратура Севастополя утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора Департамента здравоохранения Юрия Восканяна.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. При Восканяне в 2015 году депздрав заключил контракт на поставку томографа в течение 12 дней.

На момент подписания акта приемки-передачи не была выполнена подготовка помещения для его монтажа в соответствии с рекомендациями производителя.

Оплата полной стоимости контракта в размере свыше 81,7 млн рублей произведена в апреле 2016 года до выполнения поставщиком всех обязательств по монтажу, сборке, проведению пуско-наладочных работ и инструктажа персонала.

Фактически поставка томографа Горбольницу № 1 выполнена лишь в феврале 2017 года. В эксплуатацию оборудование не введено. В дальнейшем произошел его выход из строя, что исключило возможность использования по назначению.

Уголовное дело возбуждено по материалам следственного комитета, УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю.

Напомним, главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю предъявлено обвинение бывшему первому заместителю директора департамента здравоохранения города Севастополя Владиславу Нусинову.

Дмитрий Островский