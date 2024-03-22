Минобороны сообщило, что удары по Украине сегодня были нанесены в ответ на атаку Белгорода

Минобороны РФ сообщило, что сегодня, 22 марта, нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.



«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»,ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что в результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БпЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций.

Напомним, в результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода один человек погиб.