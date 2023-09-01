В Севастополе на пожаре спасли восемь человек и кота 

Как сообщили в пресс-службе МЧС города, информация о пожаре поступила около 8 утра 1 сентября. Горела квартира на 7 этаже на проспекте Октябрьской революции.

Спасатели на свежий воздух вывели 13 человек, 8 граждан эвакуировали по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. Трое были госпитализированы. Погибших нет.

В одной из задымленных квартир огнеборцы обнаружили кота: его вынесли в безопасное место и передали хозяйке.

В 9:32 пожар полностью ликвидировали на площади 30 кв. метров.

Напомним, в Севастополе несколько лет назад загорелся дом по улице Древняя, рядом с Херсонесом. Тогда из горящего дома спасли 12 человек и кота, которому оказывалась первая медицинская помощь.

Ольга Сурикова