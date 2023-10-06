Погода в Севастополе на выходных

Погода
06-10-2023
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Сегодня, 6 октября, в Севастополе переменная облачность.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.

В субботу, 7 октября, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°.

В воскресенье, 8 октября, переменная облачность.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 20…22°.

Температура воды в море 19-21°.

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