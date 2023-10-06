Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 6 октября, в Севастополе переменная облачность.
Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.
В субботу, 7 октября, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°.
В воскресенье, 8 октября, переменная облачность.
Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 20…22°.
Температура воды в море 19-21°.