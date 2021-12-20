На площади Нахимова смонтировали новогоднюю ярмарку

На площади Нахимова завершена установка новогодней ярмарки, а также ведутся работы по устройству праздничной иллюминации.
Площадь украшена фигурами снеговиков, медведей, играющих на балалайках и гармошках, установлены фотозоны и большой экран в виде телевизора, по которому, видимо, будут транслироваться новогодние телепередачи.
Напомним, 29 ноября на аппаратном совещании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что праздничного концерта в новогоднюю ночь на площади Нахимова не будет.
Дмитрий Островский
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