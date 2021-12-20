В Севастополе спустя два года ремонта открыт роддом №2

Создан уровень комфорта XXI века

В Севастополе после ремонта открыт роддом №2. Его условия отвечают современным требования, рассказал сегодня, 20 декабря, во время официального открытия губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня, как и планировали, все завершено, получены все документы, завершена расстановка оборудования, персонал уже весь на месте», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что результат ремонта его устраивает, он максимально возможный в сложившихся условия: современный, комфортабельный. Новорожденным здесь смогут оказать и всю необходимую реанимационную помощь.

Отдельное внимание было уделено и именно комфорту для рожениц.

«Добавили человеческого, чтобы папа, когда приезжает за мамой и малышом, их окружала такая красота, уют, забота, поэтому сделали зону для встречи семьи», — рассказал также Развожаев.

Он добавил, что в ближайшее время будет закрыт на ремонт ремонт роддом №1 в Стрелецкой бухте.

Напомним, капитальный ремонт роддома № 2, как известно, начался в ноябре 2019 года. И сроки сдачи его постоянно сдвигались.

Ольга Сурикова