Сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что праздничного концерта в новогоднюю ночь на площади Нахимова не будет. При этом было отмечено, что город все-равно украсят.

«Из-за ковида, к сожалению, в этом году также не будет концерта уличного, не будет массового открытия елки, но она, понятно, появится и город будет все-равно украшен» — отметил градоначальник.

Будет ли праздничный фейерверк в правительстве Севастополя не сообщили.

Михаил Развожаев подчеркнул, что к процессу оформления города необходимо привлечь главного архитектора – Николая Гордюшина, а также поручил создать многолетний план праздничного оформления города, который будет учитывать исторический контекст Севастополя, а также поможет лучше планировать расходы на эти цели.

Также градоначальник поручил проработать уличные локации с музыкантами, которые будут создавать праздничное настроение.

О приготовлениях Севастополя к новогодним праздникам губернатору рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«У нас на сегодняшний момент в городе 60 локаций – это порядка 391 объекта, которые закреплены за ГБУ «Горсвет». Сегодня мы с департаментом культуры еще раз пройдемся по локациям размещения (праздничной иллюминации – ред.), до 19 декабря все оформление уже будет смонтировано» — отметил Горлов.

Директор горхоза рассказал, что также 491 элемента праздничной иллюминации будет установлено силами местных администраций во всех районах города кроме Ленинского, который украсит ГБУ «Горствет».

По словам Горлова в этом году было закуплено 44 новых элемента, а всего по городу будут установлены 11 елок в исторически сформировавшихся местах.

Напомним, в прошлом году праздничное украшение Севастополя обошлось городскому бюджету в 60 миллионов рублей.

Дмитрий Островский

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