В Севастополе за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 27%

Коллективный иммунитет почти 90%

В Севастополе уже в течении нескольких недель городские власти констатируют снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Аналогичная информация прозвучала сегодня, 20 декабря, на аппаратном совещании.

«В Севастополе ситуация стабильно улучшается», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев, начиная заседание.

«Идет устойчивая тенденция к снижению. За неделю уменьшилось на 27% количество выявленных случаев. На 27-29% уменьшились и все наблюдаемые коэффициенты. Суточный темп прироста за неделю уменьшился на 33%», — доложил вице-губернатор Александр Кулагин.

При этом, по его словам, меньше стало и больных на амбулаторном лечении, среди которых детей снизилось на 29% по сравнению с прошлой неделей.

Свободный коечный фонд сейчас составляет 38%. В отделении интенсивной терапии 48 человек, два человека на аппарате искусственной вентиляции легких.

По состоянию на пятницу уровень коллективного иммунитета 88,7%, заключил Кулагин.

Напомним, в Севастополе за прошлые сутки коронавирусом заболели 108 человек.

Ольга Сурикова