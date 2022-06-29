На новый поезд Москва-Симферополь открыли продажу билетов

Время в пути 49 часов 35 минут

На полуостров запущен еще один поезд — дополнительный Москва-Симферополь №563/564, который будет ходить с 1 июля до 2 октября. Продажа билетов была открыта 28 июня, сообщила пресс-служба министерства туризма Республики Крым.

«Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 38 тысяч мест (в направлении туда и обратно на весь период курсирования)», – сказано в сообщении.

Данный поезд будет отправляться с Киевского вокзала Москвы ежедневно в 21.30 и прибывать в Симферополь в 23.05. Время в пути составит 49 часов 35 минут. Поезд проследует через Тулу, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону (станция Первомайская).

В Крыму он будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.

В обратную сторону поезд будет отправляться из Симферополя под номером 597/598 в 13.35 и прибывать в Москву в 13.57. Время в пути составит 48 часов 22 минуты.

Сейчас выделено пять вагонов (два плацкартных и три купейных), в дальнейшем прорабатывается увеличение составности до девяти вагонов.

Напомним, Херсонская область готова запускать железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом.

Ольга Сурикова