Открыли пассажирское сообщение между Крымом, Херсоном и Запорожьем

Уже с пятницы
Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят с 1 июля.
Автобусы из Симферополя в Херсон начнут курсировать в экспресс-режиме ежедневно. Также будет доступно направление на Мелитополь, Бердянск и обратно.
Поезда запустят из Джанкоя в Херсон в прямом и обратном направлениях.
Билет на автобусы до Херсона и Мелитополя будут стоить 1 300 рублей, до Бердянска — 1 800 рублей. Приобрести билеты можно будет за 30 дней до даты отъезда. Стоимость проезда в поезде от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, от Джанкоя до Херсона — 310 рублей.
Купить билет можно непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, а также на сайте перевозчика.
Для расчетов в Республике Крым будут использоваться рубли, а на территории Украины, которая находится под контролем России, будут в ходу и гривны.
Напомним, ранее сообщалось, что техническое состояние железнодорожных путей из Херсона проверено и они готовы к пропуску поездов.
Ольга Сурикова