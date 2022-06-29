В России появился новый официальный праздник

Предложила молодежь из Мурома

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал в стране официальным праздником. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в указе.

Он вступил в силу в день его подписания.

Отметим, что главные покровители праздника — святые Петр и Феврония. Русская православная церковь 8 июля чтит память покровителей семьи и брака.

Напомним, в Севастополе День города сделали официальным выходным.

Ольга Сурикова