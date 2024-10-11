Жители Феодосии, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе, сегодня вернутся домой

Глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что жители города, которые были эвакуированы в связи с пожаром на нефтебазе, сегодня, 11 октября, возвращаются домой.

В данный момент угрозы нет. По словам главы города, после того, как эвакуированные граждане вернутся в свои квартиры, комиссия по оценке ужерба приступит к работе. Эксперты выяснят, какой ущерб был приченен имуществу людей в связи с техногенной ЧС.

Напомним, в ночь на 7 октября в Феодосии произошло возгорание на нефтебазе. В ту ночь над Крымом было сбито 12 БПЛА.

Из-за пожара на феодосийской нефтебазе перекрыли движение по Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

К счастью, никто из людей не пострадал, но было принято решение об эвакуации. Было эвакуировано более тысячи человек.

Позже стало известно, что произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Глава администрации лично держал ситуацию под контролем.

Роспотребнадзор также держит на постоянном контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС. На 6 часов сегодняшнего утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер