В Феодосии взорвалась цистерна

В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов.
Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи.
На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС.
Напомним, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на 7 октября. Из района горящей нефтебазы эвакуировано 1129 человек.
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Ольга Сурикова