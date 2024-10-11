В Феодосии взорвалась цистерна

В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов.

Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи.

На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на 7 октября. Из района горящей нефтебазы эвакуировано 1129 человек.

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Ольга Сурикова