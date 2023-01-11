В парке Победы строят торговые ларьки и кафе

В парке Победы будет установлено не менее 22 торговых павильонов. Часть из них уже стали устанавливать прямо на газонах. Разрешение получено в правительстве Севастополя, пишет ForPost.

Ранее жители города в соцсетях начали выкладывать фото огороженные участки в парке. Рабочие им рассказывали, что строят кафе. Паспортов на объектах обнаружено не было.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что 28 ноября и 5 декабря 2022 года ГБУ «Парки и скверы» подвело итоги конкурсов на право размещения 12 нестационарных торговых объектов на территории парка Победы.

Схема размещения этих объектов была утверждена постановлением правительства Севастополя от 12 августа 2022 года № 344-ПП, которое было затем размещено на сайте правительства. Точное положение НТО в постановлении обозначено координатами.

В этом же документе указано, что всего на территории парка Победы может быть размещено 22 НТО.

Напомним, ранее департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя проиграл суд за земельный участок у моря в парке Победы. Здесь компания «Русские строительные традиции» планирует возвести элитные многоквартирные дома.

Ольга Сурикова