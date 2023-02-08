После возмущений севастопольцев ларьками в парке Победы занялась прокуратура

Законность установки нестационарных торговых объектов в Парке Победы проверяет прокуратура Севастополя. Об этом говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Кроме того, в департаменте городского хозяйства организовали собственную проверку и даже выявили возможные нарушения Правил благоустройства. По нормам, конструкции должны быть расположены не ближе пяти метров к стволам деревьев. А ордеры на проведение земляных работ департаментом не выдавались. Поэтому на тех, кто их выполнял, составлены административные протоколы, отметили в горхозе.

Сам и.о. вице-губернатора Евгений Горлов рассказал, что установка ларьков в парке Победы после возмущений жителей приостановлена. Теперь планируется обсуждение этого вопроса с горожанами.

Напомним, ранее стало известно, что в парке Победы будет установлено не менее 22 торговых павильонов. Часть из них уже стали устанавливать прямо на газонах. Разрешение было получено в правительстве Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost

