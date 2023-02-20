Сотрудника горхоза судили за самоуправство при выдаче разрешения на вывоз мусора с КОС «Южные»

Прокуратура Севастополя возбудила дело по статье «самоуправство» в отношении сотрудника департамента городского хозяйства. Чиновник по надуманному поводу не выдавал разрешение на вывоз строительных отходов при строительстве КОС «Южные».

Сейчас подрядчику выдано соответствующее разрешение, а сотрудника департамента привлекли к административной.

Напомним, на пленарном заседании заксобрания Севастополя Евгений Горлов рассказал, что правительство судится с подведомственным ему бюджетным учреждением в связи со складированием строительного мусора на территории кладбища «Мекензиевы горы».