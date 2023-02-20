МФЦ в Севастополе не будут работать 23 и 24 февраля

Городские власти сообщили, что многофункциональные центры «Мои документы» в Севастополе не будут работать в праздничные дни 23 и 24 февраля, но 25 и 26 февраля продолжат работу в обычном режиме.

Ул. Вокзальная, 10: суббота: 09:00 — 17:00, воскресенье: выходной;

Пр. Ген. Острякова, 15: суббота: 08:00 — 16:00, воскресенье: выходной;

Ул. Леваневского, 24: суббота: 09:00 — 17:00, воскресенье: выходной;

Пр. Героев Сталинграда, 64: суббота: 09:00 — 18:00, воскресенье: выходной;

Инкерман, Ул. Умрихина, 1: суббота: выходной, воскресенье: выходной;

Орлиное, ул. Тюкова Владимира, 60А: суббота: выходной, воскресенье: выходной;

Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82: суббота: выходной, воскресенье: выходной;

Кача, ул. Авиаторов, 9: суббота: выходной, воскресенье: выходной;

Ул. Новикова, 4: суббота: 08:00 — 17:00, воскресенье: выходной

Напомним, в Севастополе празднование 23 февраля, 8 и 18 марта пройдут в ограниченном формате с учетом введенного в городе высокого уровня террористической опасности.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Островский Дмитрий