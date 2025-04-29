На Лабораторном шоссе лифт остановился из-за внезапно открывшегося пожарного люка

В доме №33Б по Лабораторному шоссе в Севастополе произошла аварийная остановка лифта. Причиной стало срабатывание системы безопасности при открытии пожарного люка во время движения кабины.

Согласно дефектному акту №133, составленному специалистами ООО «Ситал-Сервис» по заказу управляющей компании ООО «Служба управления недвижимостью», при движении кабины возникла вибрация, из-за которой самопроизвольно открылся пожарный люк. Это активировало цепь безопасности: сработал ограничитель скорости, и кабина была экстренно зафиксирована ловителями.

Ловитель — это устройство, которое останавливает лифт в случае превышения допустимой скорости или других опасных ситуаций. В данной ситуации механизм сработал штатно. В акте отмечено, что лифт остался в рабочем состоянии.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту происшествия. По поручению руководителя регионального управления СКР Владимира Терентьева следователи осмотрели место, опрашивают жильцов и сотрудников управляющей компании, назначены необходимые экспертизы.

Прокуратура Нахимовского района также организовала проверку. Надзорный орган оценит, как ООО «Служба управления недвижимостью» исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию лифтов. По итогам проверок возможны меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошёл утром 29 апреля около 6:46 в третьем корпусе дома №33Б. Жильцы услышали сильный грохот, после чего лифт перестал работать. В момент остановки кабина была пуста.

Напомним, в ноябре прошлого года в доме № 33Б на ул. Лабораторное шоссе женщина получила травму. Она зашла в лифт, он начал движение вверх с первого этажа, однако сразу после этого резко спустился на расстояние около 1 метра, а затем произошло его экстренное торможение. Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ежедневно следить за работой лифтов на Лабораторном шоссе и разработать требования к лифтам в новостройках, чтобы не повторялись подобные ситуации.

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Позже, в феврале 2025 года, на совещании в полиции Севастополя начальник Госжилнадзора Севастополя Илья Полтавский доложил о дополнительном осмотре лифтового оборудования в новом ЖК на Лабораторном шоссе, 33б. Там, по его словам, заменили три частотных преобразователя, которые получили положительное заключение, это оборудование обеспечило бесперебойную работу 3 из 6 лифтов. Тогда же сообщалось, что частотные преобразователи для 3 оставшихся лифтов проходили таможню, их обещали установить до конца февраля 2025 года.

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Дмитрий Островский

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