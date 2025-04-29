Ранчо «Сахарная долина» отметило день рождения

Свое четырехлетие ранчо «Сахарная долина» в посёлке Сахарная Головка встретило не только праздником, но и добрым делом. 27 апреля здесь прошла акция «Можно я с тобой». У каждого животного здесь – своя, часто непростая, судьба до того, как оно нашло приют и заботу на ранчо.

Гости привезли корма и лакомства для кошек, собак, лошадей и других подопечных. Главная идея акции – напомнить, что многим животным, и диким, и домашним, все еще нужна помощь и поддержка.

«Сахарная долина» – это не просто приют, это место, где животные получают второй шанс, а люди могут найти настоящего друга. Организаторы акции напомнили, что взять под опеку питомца и подарить ему заботу может любой неравнодушный севастополец. Многие животные уже нашли своих покровителей, но некоторые все еще очень ждут своего человека.