Главу Госжилнадзора Севастополя уволили из-за конфликта интересов

Прокуратура Севастополя выявила конфликт интересов в работе начальника Главного управления государственного жилищного надзора Ильи Полтавского. По данным ведомства, супруга чиновника работает в управляющей компании, деятельность которой он контролировал, а ранее сам Полтавский возглавлял другую УК, которая также попала в поле зрения инспекции.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в правительство города с рекомендацией уволить Полтавского в связи с утратой доверия.

Сегодня, 18 апреля, губернатор Михаил Развожаев сообщил о подписании распоряжения об освобождении Ильи Полтавского от занимаемой должности. По словам главы региона, работа Госжилнадзора под руководством Полтавского давно вызывала серьёзные претензии как у властей, так и у жителей.

Одним из поводов для критики стал «лифтовой коллапс» в многоэтажке на Лабораторном шоссе. После инцидента с неисправным лифтом горожане продолжали жаловаться на состояние оборудования, но инспекция не видела причин для вмешательства.

«Перед новым руководителем Госжилнадзора будет поставлена задача оперативно навести порядок и усилить контроль за работой управляющих компаний», — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, 3 апреля Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прям эфире на телеканале «СТВ» анонсировал смену руководства Государственного жилищного надзора Севастополя.

Дмитрий Островский

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