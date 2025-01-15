В Севастополе в новом ЖК, где уже пострадала женщина, опять «падают» лифты

Жильцы ЖК «Новый» на Лабораторном шоссе, 33Б пожаловались на очередное «падение» (экстренное торможение) лифта с обновленными платами управления, только теперь другой подъезд.

«Добрый день. Что творится с лифтом в 1 корпусе? Пролетели с ребенком с 3 этажа на 1. Лифт просто упал, еле удержались на ногах. Из лифта смогли выйти минут через 6. Диспетчер сказала, что уже сегодня были заявки на некорректную работу лифта, мастер все еще едет, а лифт так и работают. Люди продолжают на нем ездить.

Звонила управляющему , сказал, что это не его «слава богу» ответственность и что надо звонить в лифт сервис, потому что вчера он видел мастеров и его заверили, что все исправно», — рассказала одна из жительниц дома 14 декабря.

И вот сегодня, 15 января, снова жители это ЖК написали об инциденте с лифтом:

«Доброе утро. 3 корпус, будьте, пожалуйста, осторожны сегодня с поездками в лифте, он по-ходу сегодня снова упал между 3 и 4 этажами».

Напомним, в ноябре прошлого года в доме № 33Б на ул. Лабораторное шоссе женщина получила травму. Она зашла в лифт, он начал движение вверх с первого этажа, однако сразу после этого резко спустился на расстояние около 1 метра, а затем произошло его экстренное торможение.

Дом сдан в 2023г.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова