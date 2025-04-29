Туризм вместо спасателей? У Байдарских ворот готовят участок под «туристическое обслуживание»

Правительство Севастополя опубликовало проект планировки и межевания территории в районе 12 км автодороги «Гончарное — Ялта», рядом с Байдарскими воротами. Документ ещё не утверждён — он проходит антикоррупционную экспертизу до 1 мая.

Согласно проекту, на участке планируется перераспределение около 1,3 гектара земли. В числе ключевых изменений — формирование нового участка площадью 1724 кв. м с видом разрешённого использования «туристическое обслуживание». Это позволяет размещать здесь гостиницы, кемпинги, дома отдыха, турбазы и другие объекты, не оказывающие медицинские услуги.

По данным источников «Севкора», на этом месте сейчас расположена база горных спасателей. Останется ли она на территории после реализации проекта, в правительстве Севастополя оперативно ответить не смогли. Также проект предусматривает изъятие 221 кв. м с участка ресторана «Шалаш» под улично-дорожную сеть и 11 кв. м — под коммунальные нужды.

Тем не менее, в проекте документа отдельно указано, что новое капитальное строительство на данном этапе не предусмотрено — речь идёт о формировании участков в рамках действующих регламентов.

Проектируемая территория находится в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Байдарские ворота». Это ограничивает возможные работы и требует согласований.

Напомним, в Байдарской долине незаконно выбыло свыше 2 га земель водного фонда.

Дмитрий Островский

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