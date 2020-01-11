Ростех будет подрядчиком строительства трех медицинских учреждений в Севастополе

Ростех станет подрядчиком строительства больницы скорой медицинской помощи, онкологического центра и инфекционной больницы в Севастополе, — передает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее такой вариант обсуждался, но решение было принято только по одному из объектов.

Три медучредения построят рядом, создав медицинский кластер.

Онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. квадратных метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек — на реанимацию, по 30 — на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные — под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

По материалам ТАСС

Фото: mguu.ru