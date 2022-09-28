Стоимость строительства больницы скорой помощи в Севастополе подорожала на 2,8 млрд рублей

Сегодня 28 сентября на заседании правительства Севастополя были внесены изменения в госпрограмму развития здравоохранения. В частности внесли правки относительно стоимость строительства больницы скорой медицинской помощи.

Докладчик по данному вопросу директор департамента здравоохранения Виталий Денисов уточнил, что изменения вносятся, так как «в связи с проведенной государственной экспертизой стоимость больницы скорой медицинской помощи увеличивается на 2,8 млрд рублей».

Напомним, ранее правительство города заключило соглашения с ООО «РТ-СоцСтрой» (структура госкорпорации «Ростех») на строительство онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи на площадке будущего медицинского кластера. Озвучивалось, что средства на строительство БСМП заложены в федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в размере 7 млрд 580 млн рублей.

Ольга Сурикова

Фото: mguu.ru