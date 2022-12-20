Первый смертельный случай свиного гриппа подтвердился в Севастополе

В Севастополе зарегистрирован летальный случай свиного гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.

«Зарегистрирован один летальный исход от гриппа А (H1) Swine (взрослый)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В территориальном отделении подчеркнули, что всего в Севастополе зарегистрирован 51 случай гриппа А, в том числе 17 — свиного гриппа, 2 — гриппа H3N2, 32 — нетипированного гриппа.

Отмечается, что все заболевшие не были привиты.

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Ольга Сурикова