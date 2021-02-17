Мясо птицы и яйца подорожают еще минимум на 10%

Производители хотят вообще на 19%

Торговые сети подготавливают почву к повышению цен на мясо птицы и яйца. Соответствующую информацию они уже направили в Министерство промышленности и торговли РФ.

Сейчас вопрос стоит о повышении цены на 10%.

Ранее, как пишет издание «Коммерсант», производители хотели понять цены на 19%, однако торговые сети настаивают на сдерживание подорожания хотя бы в половину, потому что такое резкое удорожание продуктов питания может привести к обвалу спроса на них.

В то же время по данным Росптицсоюза себестоимость производства яиц и мяса птицы выросла на 20-25%. Производителям либо придется поднять цены, либо снизить прибыль.

В 2020 году мы уже наблюдали повышение цен на 20% даже на самые дешевые категории яиц и мяса птицы. Производители поясняли это вспышками птичьего гриппа и закрытием ряда фабрик.

Напомним, директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников во время заседания правительства города сообщил о подписании с торговыми сетями города соглашения по ценам на сахар и на подсолнечное масло, говорится на сайте правительства.

Фото: sevkor.ru

Ольга Сурикова