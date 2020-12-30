В Севастополе цены будут держать меморандумом

Соглашение подписано с торговыми сетями

Директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников во время заседания правительства города сообщил о подписании с торговыми сетями города соглашения по ценам на сахар и на подсолнечное масло, говорится на сайте правительства.

«Напомню, по поручению Президента РФ установлены предельные розничные цены на сахар-песок — 46 рублей, масло подсолнечное – 110 рублей за литр. С прошлой недели розничные сети соглашение выполняют, по факту мониторинга мы это установили. Сегодня они присоединились письменно к данному соглашению», — сказал Вадим Кирпичников.

Также был подписан меморандум об удержании розничных цен в 2021 году по 20 ключевым социально значимым группам продуктов: мясо, масло, молоко, яйца, молокопродукты, овощи, фрукты.

Меморандум подписали торговые сети: «Сильпо», «Дикий мед», «3 М», «Купеческий», «Лидер».

Напомним, севастопольцы возмущаются повышением цен на продукты, особенно на социально значимые. Практически во всех сетях стоимость десятка яиц сейчас достигает 100 рублей