В Севастополе коронавирусом заболели 75 человек за сутки

Умерли четыре человека

В Севастополе по состоянию на утро 17 февраля зарегистрированы 75 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

89 человек выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 67 до 79 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11215 человек. В настоящий момент выздоровели 10157 человек, 457 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 291 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 32 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 43%.

Под наблюдением находится 830 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.