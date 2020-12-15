Цены на продукты бьют по карману севастопольцев

Яйца дорожают в преддверии Нового года

Севастопольцы возмущаются повышением цен на продукты, особенно на социально значимые. Практически во всех сетях стоимость десятка яиц сейчас достигает 100 рублей.

На совещании правительства президент России Владимир Путин акцентировал внимание на росте цен на продукты питания по некоторым категориям на 71%. Он указал на то, что причина не в пандемии.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь», – процитировала главу государства «Российская газета».

«Первый Севастопольский» канал провел опрос среди горожан, как на их покупательскую способность влияет такой рост цен. Наиболее ощутимое подорожание сейчас прошло на яйца, сахар и масло.

По данным Росстата, только за январь — ноябрь этого года сахар подорожал на 71,5 процента, подсолнечное масло — на 23,8 процента, мука — на 12,9 процента, хлеб — на 6,3 процента.

«В целом, потребительская корзина подорожала. Выходишь из магазина и понимаешь: сумочка легче, а денежек оставил больше. Спасибо мне дети помогают на пенсии, а есть люди – мне их очень жалко. Просто о них никто не думает», – сказала в интервью телеканалу одна из жительниц города.

Многие возмущены резким подорожанием яиц: 52, где-то 76, а то уже и 90. Севастопольцы рост цен связывают с приближающимся Новым годом.

На заседании правительства России Владимир Путин дал неделю на то, чтобы принять необходимые меры и урегулировать цены.

Напомним, Севастополь оказался снова самым дорогим теперь по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов Южного федерального округа

Фото: vk.com