Муниципалитетам Севастополя передано 515 млн рублей на уборку и содержание территорий

Губернатор боится повторения прошлого года

Правительство Севастополя приняло решение о выделении муниципалитетам города субвенции в размере 515,1 млн рублей для реализации переданных ранее отдельных государственных полномочий на 2022 год. Голосование прошло сегодня, 13 января.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что данные средства должны быть направлены на уборку территорий муниципалитетов, саночистку, содержание контейнерных площадок и установку новых контейнеров, уборку пляжей, содержание кладбищ, ремонт и содержание внутриквартальных дорог, тротуаров, детских площадок.

Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов добавил, что в данную субвенцию включена заработная плата в размере 35 млн рублей, остальные средства будут направлены на перечисленные переданные полномочия, т.е. по сути на благоустройство муниципалитетов.

«Нужно организовать контроль за реализацией полномочий, которые переданы муниципалитетам. В прошлом году этот блин был комом, в этом году нужно отработать лучше», — подчеркнул губернатор.

Читайте также: Во сколько Севастополю обходится содержание муниципалитетов

Напомним, в прошлом году губернатор Михаил Развожаев неоднократно критиковал уборку скверов и покос травы в районах Севастополя.

Ольга Сурикова